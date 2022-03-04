Fitre miktarı 2022 ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılında geçerli fitre miktarını açıkladı. Fitre miktarı, bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması ile belirleniyor. Ramzan ayında verilen fitrenin bu yıl ne kadar olduğu merak ediliyordu. Merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, fitre miktarı 2022 ne kadar? Fitre ne zaman, kimlere verilir? Diyanet Ramazan fitresi kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

FİTRE MİKTARI 2022 NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi. İsteyen bu miktardan az olmamak şartıyla istediği kadar fıtır sadakası verebilir.