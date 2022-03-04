Sarıyer’de 10’uncu kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde 10 katlı binanın 10’uncu katından düşen 60 yaşındaki Emine Aygün, yaşamını yitirdi. Sokaktaki bir esnaf feci ölüme ilişkin açıklamasında, “Marketin kapısına çıktım, pat diye bir ses geldi. O sesle soluma baktım. Burada birisinin yattığını gördüm. Yanına gittim. Gözleri açıktı.” dedi.

Olay saat 11.00 sularında İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi 122 Sokak'taki binada yaşandı. 10 katlı binanın 10. katında oturan 60 yaşındaki Emine Aygün evinin balkonundan yere çakıldı.

Aygün'ü gören komşuları yardıma koştu. İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. 112 ekipleri Aygün'ü Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Emine Aygün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekibi olayın meydana geldiği evde ve kadının düştüğü yolda inceleme yaparak delil topladı.

"BİR ŞEYİ SİLKELERKEN DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞMÜŞ OLABİLİR"

Olayın meydana geldiği sokakta esnaf olan Hüseyin Yılmaz, "Marketin kapısına çıktım, pat diye bir ses geldi. O sesle soluma baktım. Burada birisinin yattığını gördüm. Yanına gittim. Gözleri açıktı. Üstünü örttüm. Nabzına baktım, nabzı atıyordu. Ambulansı çağırdık. Çok temizlik yaptığını söylediler. Bir şeyi silkelerken dengesini kaybedip, düşmüş olabilir" dedi.