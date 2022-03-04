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Berat Kandili ne zaman 2022? Berat Kandili ayın kaçına denk geliyor? Diyanet takvimi...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2022
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Berat Kandili ne zaman 2022? Berat Kandili ayın kaçına denk geliyor? Diyanet takvimi...

Berat Kandili ne zaman 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Regaip ve Miraç kandilinin idrak edilmesinin ardından gözler Berat Kandiline çevrildi. Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayının başlamasıyla birlikte Berat kandili tarihi en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte, Berat Kandili ne zaman 2022? Berat Kandili ayın kaçına denk geliyor? Diyanet takvimi...

Berat Kandili ne zaman 2022? Berat Kandili ayın kaçına denk geliyor? Sorularının cevapları araştırılan konulara arasında yer alıyor. Regaip ve Miraç kandillerinin idrak edilmesinin ardından 2022 Berat Kandili tarihi araştırılıyor. İslam dünyasında kutsal kabul edilen Berat gecesi Şaban ayının 14. gününü 15. güne bağlayan gece eda edilecek. İşte, Berat Kandili ne zaman 2022? Berat Kandili ayın kaçına denk geliyor? Diyanet takvimi...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINA DENK GELİYOR?

İslam alemi için büyük öneme sahip olan Berat Kandili ne zaman olduğu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminin yayınlanmasıyla birlikte netlik kazandı. 2022 Berat Kandili 17 Mart tarihinde idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ HANGİ GÜN?

Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek olan Berat Kandili Perşembe gününe denk gelecek.

BERAT KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ

Berat gecesi, Kur'an-I Kerim'in toplu şekilde indirildiği gecedir. Peygamber Efendimize'e Kadir Gecesi'nde parça parça ve ilk kez indirilmeye başlanan Kur'an, Berat Kandili'nde Levh-I Mahfuz'dan Dünya semasına indirilmiştir. Allah'ın bağışlamasının ve affının çok olcağının müjdelendiği bu gecede, Allah'ın mağfiretine ulaşma ve günahlardan arınma amacı vardır.

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