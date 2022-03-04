Berat Kandili ne zaman 2022? Berat Kandili ayın kaçına denk geliyor? Diyanet takvimi...

BERAT KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ

Berat gecesi, Kur'an-I Kerim'in toplu şekilde indirildiği gecedir. Peygamber Efendimize'e Kadir Gecesi'nde parça parça ve ilk kez indirilmeye başlanan Kur'an, Berat Kandili'nde Levh-I Mahfuz'dan Dünya semasına indirilmiştir. Allah'ın bağışlamasının ve affının çok olcağının müjdelendiği bu gecede, Allah'ın mağfiretine ulaşma ve günahlardan arınma amacı vardır.