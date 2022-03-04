Gaziantep’te üst geçide asılı erkek cesedi bulundu

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptığı inceleme sonucunda şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.