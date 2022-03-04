Beşiktaş’ta otelde dehşet! Görüntüler ortaya çıktı! Sürükleyerek odasına götürmüş

İddiaya göre, Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Ebru Cüzdan ile sevgilisi Özgür Aydoğan, Ortaköy'deki otele 25 Şubat'ta giriş yaptı. Önceki gece bir gece kulübüne giden çift arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.