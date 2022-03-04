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Son dakika: Dolmabahçe Sarayı marangozhanesinde korkutan yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
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Son dakika: Dolmabahçe Sarayı marangozhanesinde korkutan yangın

Son dakika haberine göre Dolmabahçe Sarayı selamlık bölümünde bulunan marangozhanede yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının marangozhanedeki kompresörden çıktığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı'nın marangozhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dolmabahçe Sarayı'nda selamlık bölümündeki tarihi eserlerin restore edildiği marangozhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Görevli personel durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın, Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ve herhangi bir tarihi eserin zarar görüp görmediğine ilişkin inceleme başlatıldı.


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