Camide abdest alırken 17 bin TL’si çalındı! O anlar kamerada
YAŞAM İHA
İstanbul’un Güngören ilçesinde, bir camide abdest alan vatandaşın içinde 10 bin TL ve bin 500 dolar bulunan çantasının çalındığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Para dolu çantayı çalan şahıs emniyet ekipleri tarafından Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı.
Olay 23 Şubat tarihinde Akıncılar Mahallesi'ndeki bir camide yaşandı.
İddiaya göre, E.A. adındaki şahıs camide abdest alırken çantasını yere koydu. Bu esnada camiye gelen Hasan G., E.A.'nın yanına yaklaştı.
TOPLAMDA 17 BİN 28 TL'Sİ ÇALINDI
Hasan G., içinde 10 bin lira ve bin 500 dolar bulunan çantayı çalarak kayıplara karıştı.
Polis ekipleri yaptığı çalışmada Hasan G.'yi Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan Hasan G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
O ANLAR KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin caminin çevresinde dolaştığı, abdest alma yerinden çanta aldığı ve ardından uzaklaştığı görülüyor.
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