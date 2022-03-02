105 TL’yi 90 bin TL’ye satacak! Öyle bir hata buldu ki…

"GELEN OLURSA SATARIM, NEDEN SATMAYAYIM Kİ?"

Yaklaşık 1-1,5 senedir bu paraların kendisinde olduğunu ve sakladığını dile getiren tekel bayii işletmecisi Engin Coşkun, paraların kimden geldiğini bilmediğini söyledi. Coşkun, "Paralar müşterilerden geldi, günde yüzlerce müşteri girip çıkıyor, hangisinin verdiğini bilemem. Bir gün akşam hesap yaparken paraları sayıyordum. Paralarda basım hatasını gördüm, saklıyorum. Bunların satışa çıktığını internette, haberlerde ve bazı kanallarda görüyorum. Birkaç gün önce Bursa'da vardı böyle bir şey, bankamatikten çekmiş herhalde, 50 liraya 50 bin TL para istiyor. Ben de gelen olursa satarım, neden satmayayım ki? 25, 30 bine satabilirim, gelen teklife de bağlı" diye konuştu.