105 TL’yi 90 bin TL’ye satacak! Öyle bir hata buldu ki…
Eskişehir'de dükkan işleten Engin Coşkun, hesap yaparken fark ettiği hatalı basım paraları ayırdığını ve eğer teklif gelirse satabileceğini dile getirdi. Üzerinde 0 rakamı olmayan 50 TL’lik banknotu, tanesi 30 bin TL’den satışa çıkardı satılığa çıkardı.
Eskişehir'de tekel bayii işleten Engin Coşkun, dükkanında hesap yaparken gördüğü hatalı basım paraları ayırdığını ve eğer teklif yapılırsa satabileceğini dile getirdi.
HATALARI BULDU
Coşkun, bir süre önce dükkanında hesap yaparken kasada hatalı basılmış para olduğunu fark etti. Coşkun, zamanla sayıları 3'e çıkan bu paraları harcamadı ve ayrı bir yerde sakladı.
Elinde iki adet sıfırı olmayan 50 TL ve bir adet de koyu renkte basılmış 5 TL bulunan Coşkun, teklif gelirse bu paraları satabileceğini ifade etti.
"GELEN OLURSA SATARIM, NEDEN SATMAYAYIM Kİ?"
Yaklaşık 1-1,5 senedir bu paraların kendisinde olduğunu ve sakladığını dile getiren tekel bayii işletmecisi Engin Coşkun, paraların kimden geldiğini bilmediğini söyledi. Coşkun, "Paralar müşterilerden geldi, günde yüzlerce müşteri girip çıkıyor, hangisinin verdiğini bilemem. Bir gün akşam hesap yaparken paraları sayıyordum. Paralarda basım hatasını gördüm, saklıyorum. Bunların satışa çıktığını internette, haberlerde ve bazı kanallarda görüyorum. Birkaç gün önce Bursa'da vardı böyle bir şey, bankamatikten çekmiş herhalde, 50 liraya 50 bin TL para istiyor. Ben de gelen olursa satarım, neden satmayayım ki? 25, 30 bine satabilirim, gelen teklife de bağlı" diye konuştu.
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