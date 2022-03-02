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Tokat’ta domuz saldırısından kurtulan adam: Siz bir de onun halini görün

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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Tokat’ta domuz saldırısından kurtulan adam: Siz bir de onun halini görün

Tokat’ta 40 yaşındaki Osman Demirsoy’a domuz saldırdı. Olaydan yaralı halde kurtulan Demirsoy, "Benim iki omzum kırık, gidin siz bir de domuzun halini görün. Onun daha fazla yeri kırıktır" şeklinde konuştu.

Tokat'ta çay ocağı işleten 40 yaşındaki Osman Demirsoy, arkadaşlarıyla beraber hafta sonu Zile ilçesinde domuz avlamaya çıktı. Yalnız başına ormanda gezinirken bir anda domuzla karşılaşan Demir, neye uğradığını şaşırdı.

TÜFEĞİNİ ELİNE ALAMADAN…

Tüfeği ile ateş açmasına fırsat kalmadan domuzun saldırısına uğrayan Demir, korku dolu anlar yaşadı. Yerden eline geçen bir taşla Demir, kendini korumaya çalıştı. Domuz olay yerinden kaçarken yaralı avcıya arkadaşları yardım etti.

2 OMZU KIRILDI

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan 4 çocuk babası Osman Demirsoy'un iki omzunda kırık tespit edildi. Ameliyat olan Demirsoy, 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Çay Mahallesindeki evinde istirahat eden Demirsoy, yaşadığı anları dile getirdi.

"GİDİN SİZ BİR DE DOMUZUN HALİNİ GÖRÜN"

Ormanlık alanda dolaşırken biranda domuzun saldırısı sonucu kendini yerde bulduğunu belirten Demirsoy, "Domuz bana vurunca tüfekte elimden düştü. Bende yere düşünce bir süre boğuştuk. Bu sırada önce sol omzumun kırıldığını hissetim. Canımın acısı ile yerden bir taş elime geçti. Kafasına gözüne, dişine taşla vurayım derken sağ omzumu da kırdı. Benim iki omzum kırık, gidin siz bir de domuzun halini görün. Onun daha fazla yeri kırıktır" diye konuştu.

Demirsoy, domuz saldırısından kurtulduktan sonra arkadaşlarına telsizle haber verdiğini sözlerine ekledi.

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