Başörtüsü takıp, karısının arabasını kundakladı: O anlar kamerada

ANLAŞILMAMAK İÇİN YAPMADIĞI KALMAMIŞ

Polis, elinde bidonla yürüyen şüphelinin başörtüsü takıp, kadın kıyafeti giyen, yüzünü de maskeyle gizleyerek kendisine kadın görünümü veren bir erkek olduğunu belirledi. Detaylı incelemede, şüphelinin A.C.'nin ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi F.C. olduğu tespit edildi.