2 çocuğunun annesini boğarak öldürdü! Talihsiz kadının cesedi çuvalda bulundu

İddiaya göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen gün öğle sularında eve gelen Mehmet Çetin, eşi Fatma Çetin'i bulamayınca ve evin dağınık olmasından kuşkulanarak emniyete kayıp başvurusu yaptı. Çetin'in bulunması için harekete geçen emniyet güçlerinin Mehmet Çetin ile yaptıkları görüşmede, Fatma Çetin'in 4 sene önce Ebubekir Karakurt'tan boşandığı öğrenildi. Mehmet Çetin'in görüşmede, Ebubekir Karakurt'un Fatma Çetin'i sık sık telefonla aradığını ve tartıştıklarını söylediği belirtildi.