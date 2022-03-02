2 çocuğunun annesini boğarak öldürdü! Talihsiz kadının cesedi çuvalda bulundu
Denizli’de, 4 sene önce boşandığı 39 yaşındaki eski eşi Fatma Çetin'i evinde boğarak öldüren 39 yaşındaki Ebubekir Karakurt, 2 evladının annesi Fatma Çetin'in cesedini ormanlık alana gömdü. Çetin'in ailesinin verdiği kayıp başvurusunun akabinde gözaltına alınan Karakurt, karakoldaki sorguda, cinayeti işlediğini itiraf etti. Talihsiz annenin cansız bedeni, ormanda çuvalın içerisinde battaniyeye sarılmış halde bulundu.
İddiaya göre, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen gün öğle sularında eve gelen Mehmet Çetin, eşi Fatma Çetin'i bulamayınca ve evin dağınık olmasından kuşkulanarak emniyete kayıp başvurusu yaptı. Çetin'in bulunması için harekete geçen emniyet güçlerinin Mehmet Çetin ile yaptıkları görüşmede, Fatma Çetin'in 4 sene önce Ebubekir Karakurt'tan boşandığı öğrenildi. Mehmet Çetin'in görüşmede, Ebubekir Karakurt'un Fatma Çetin'i sık sık telefonla aradığını ve tartıştıklarını söylediği belirtildi.
BOĞAZINI SIKARAK ÖLDÜRDÜ
Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Fatma Çetin'in eski eşi tekstil işçisi Ebubekir Karakurt'u gözaltına aldı. Karakurt'un verdiği çelişkili ifadeler üzerine araştırmalar derinleştirildi. Çapraz sorguya alınan Karakurt, Fatma Çetin ile telefonla konuşup, tartıştıklarını sonra da evine gittiği eski eşinin boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti.
CESEDİ ÇUVALA KOYDU
Karakurt, Fatma Çetin'in cesedini battaniyeye sarıp, çuvala koyarak ormanda gömdüğünü söyledi.
FATMA ÇETİN'İN CESEDİ ORMANDA BULUNDU
Cinayet zanlısı Karakurt, öldürdüğü kadının cansız bedenini yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi'ndeki Kefe Yaylası yakınlarında ormanlık alana gömdüğünü belirterek, yeri polise gösterdi.
Ormanlım alanda polisin yaptığı kazıda, Fatma Çetin'in çuvala konulmuş ve battaniyeye sarılı cesedi bulundu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından talihsiz kadının cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
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