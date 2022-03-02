Düzce’de 10 yaşındaki Baran’ın feci ölümü kamerada
YAŞAM DHA
Düzce'de bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Baran Yavuz yaşamını yitirdi. Minik çocuğun sonu olan feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Feci kaza, 19 Şubat Cumartesi Günü D-100 Karayolu Üçköprü köyü mevkiinde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, parkta oyun oynadıktan sonra eve dönmek için yola çıkan 10 yaşındaki Baran Yavuz'a, bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı.
SAVRULDU
Çarpmanın şiddetiyle savrulan çocuk ağır yaralandı.
2 GÜN YAŞAM SAVAŞI VERDİ
Hastanede 2 gün yaşam mücadelesi veren talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KAZA ANLARI KAMERADA
Öte yandan, Baran Yavuz'un hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde, bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yavuz'a otomobilin çarptığı ve çarpmanın şiddetiyle savrulması yer alıyor.
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