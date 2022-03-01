Bağcılar’da metro inşaatı yanındaki yol çöktü! 3 metrelik çukur oluştu
YAŞAM DHA
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde metro inşaatı yanındaki yolda göçük meydana geldi. 3 metrelik çukurun oluştuğu yol araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Olay saat 10.30 sularında İstanbul Bağcılar'da, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı inşaatı yanındaki Mehmet Akif Bulvarı'nda gerçekleşti.
Henüz bilinmeyen bir sebeple caddenin ortasında göçük oluştu. Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi.
Gelen ekipler yolu kapatarak güvenlik önlemi alırken, yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğindeki göçüğe, trafik akışının yoğun olduğu caddede şans eseri düşen araç olmadı.
Bağcılar istikameti tamamen kapanırken, gelen araçlar başka güzergahlara yönlendirildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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