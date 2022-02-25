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Son dakika: 9 ilde FETÖ operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Son dakika: 9 ilde FETÖ operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 2011-2016 yılları arasındaki sınavlarında kodlama yaparak FETÖ ile irtibatlı olanların Türk Silahlı Kuvvetlerine sızdırılmasına yönelik aralarında subay ve emekli subayların da olduğu 45 şüpheliye gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

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