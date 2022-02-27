27 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Miraç Kandili'nde ne zaman oruç tutulur? Miraç Kandilinde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir?

Miraç Kandili'nde ne zaman oruç tutulur? Miraç Kandilinde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2022
ABONE OL
Miraç Kandili’nde ne zaman oruç tutulur? Miraç Kandilinde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir?

Miraç Kandili'nde ne zaman oruç tutulur? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Müslümanlarla paylaşılan Dini Günler Takvimi'ne göre her sene Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili olarak idrak ediliyor. Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler son saatlerin en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Miraç Kandili'nde ne zaman oruç tutulur? Miraç Kandilinde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir?

Miraç Kandili'nde ne zaman oruç tutulur? Miraç Kandilinde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili idrak edilecek. Miraç Kandili'nde yapılan ibadetler Müslümanlar tarafından çok önemsenmektedir. Miraç Kandili'nde oruç tutmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Miraç Kandili'nde ne zaman oruç tutulur? Miraç Kandilinde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandili'nde oruç tutmanın oldukça fazileti ve sevabı olduğu biliniyor.

Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Hz. Muhammed (s.a.s) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Miraç Kandili'nde kandil günü oruç tutulabilir.

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA