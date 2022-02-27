Miraç Kandili'nde ne zaman oruç tutulur? Miraç Kandilinde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili idrak edilecek. Miraç Kandili'nde yapılan ibadetler Müslümanlar tarafından çok önemsenmektedir. Miraç Kandili'nde oruç tutmak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Miraç Kandili'nde ne zaman oruç tutulur? Miraç Kandilinde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir?