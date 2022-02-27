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Bolu’da alkollü sürücü plakayı söküp dakikalarca dirft yaptı: 14 bin TL ceza

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.02.2022
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Bolu’da alkollü sürücü plakayı söküp dakikalarca dirft yaptı: 14 bin TL ceza

Bolu’da, alkollü sürücü aracının plakalarını çıkararak dakikalar boyunca trafiği keserek kavşakta drift yaptı. Maganda sürücüye 14 bin 39 TL para cezası kesildi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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