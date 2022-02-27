Bolu’da alkollü sürücü plakayı söküp dakikalarca dirft yaptı: 14 bin TL ceza

Edinilen bilgiye göre, Bolu Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki kavşakta plakaları olmayan bir otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal etti. Polisler, Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden (KGYS) drift yapan aracın 25 yaşındaki S.Y.G.'ye ait 14 BK 600 plakalı araç olduğunu belirdi. 14 BİN TL CEZA Kavşaktaki trafiği keserek yaklaşık 2 dakika boyunca drift yapan otomobil sürücüsü S.Y.G.'ye (25), 'alkollü araç kullanmak', 'aracın plakalarını sökmek' ve 'drift yapmak' suçlarının ilgili maddeleri gereğince toplam 14 bin 39 lira para cezası kesildi. EHLİYETİNE EL KONULDU Ayrıca alkollü araç kullandığı için sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, otomobil trafikten men edildi. DAKİKALARCA DRİFT YAPAN ALKOLLÜYE CEZA A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN