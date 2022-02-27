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Cemreler ne zaman düşer? 2022 ikinci cemre suya ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2022
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Cemreler ne zaman düşer? 2022 ikinci cemre suya ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?

Cemreler ne zaman düşüyor? Şubat ayının son günlerine doğru geldiğimiz şu günlerde gözler cemre düşme tarihlerine çevrildi. İlk cemrenin havaya düşmesinin ardından, ikinci ve üçüncü cemrenin düşeceği tarih araştırılmaya başlandı. Peki, cemreler ne zaman düşer? 2022 ikinci cemre suya ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte cemre düşme tarihleri...

Cemreler ne zaman düşer? İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü. İkinci cemre suya, üçüncü ve son cemre ise toprağa düşecek. Cemrelerin düşmesiyle birlikte havaların ısındığına inanılıyor. Cemre düşme tarihlerini merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, cemreler ne zaman düşer? 2022 ikinci cemre suya ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte haberin detayları...

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü.

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor.

Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2022 tarihi yaz mevsiminin ilk günü olacak.

NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN?

Türk dünyasında "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi", "doğa bayramı" olarak kabul gören ve bilinen tarihi 18 asırdan fazla olan Nevruz Bayramı, asırlardır devam eden gelenekleriyle 21 Mart'ta coşkuyla kutlanacak.

NEVRUZDA RİTÜELLER

Başta Anadolu, Orta Asya ve çeşitli coğrafyalarda kutlanan Nevruz Bayramı'nın ritüelleri de kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

Kimi inanışlarda yeni senenin başladığı o güne günahlarından arınmış girmek isteyenler ateşten atlıyor. Yıkanmak ve sudan atlamak da arınmak için yapılan adetler arasında bulunuyor. Ateş ve sudan atlamak tüm nevruz kutlamalarındaki ortak unsurlardan biri olarak dikkati çekiyor.

Bugüne özel kurulan ve 7 çeşit yemeğin bulunduğu "nevruz sofrası"na toplu halde oturuluyor. Yılın bolluk ve bereketle geçmesi için kurulan zengin sofrada, herkes her yemekten yiyerek, senenin o rahatlıkta geçmesini diliyor.

"Semeni" geleneği de uzun yıllardır yaşatılıyor. Bu gelenekte, tarımda bereketli bir yıl dileğiyle, nevruzdan önce kaplarda arpa, buğday çimlendiriliyor ve bunlar sofralara konuluyor.

Yeni yılı yeni kıyafetler giyerek karşılayan insanlar, öncesinde evlerini temizliyor, varsa yıkılan yerleri onarıyor, badanalarını yapıyor. İnsanlar böylece yeni yılda her şeyin yeni olmasına özen gösteriyor.

Nevruzda mezarlık ziyareti de sık görülen ritüellerden. Bu ritüel, ecdatla evladın buluşması olarak görülüyor. Kabir ziyaretlerinde atalara saygı gösteriliyor.

Nevruz Bayramı kutlamalarında yumurtaların tokuşturulması da yaygın görülüyor. Üremeyi ifade eden yumurtalar, bolluk için boyanıyor ve tokuşturuluyor. Ayrıca spor müsabakaları düzenleniyor, şarkılar söylenip dans ediliyor, şairler şiir okuyor.

Nevruzun tarihi Ergenekon'a dayandırıldığından o gün demir dövülerek Ergenekon'dan çıkış da kutlanıyor.

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