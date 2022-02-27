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Son dakika: Suçüstü yakalanan uyuşturucu tacirleri tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2022 Güncelleme Tarihi: 27.02.2022
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Son dakika: Suçüstü yakalanan uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Son dakika haberleri... Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, 2 kişiyi uyuşturucu satarken ve kullanırken yakaladı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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