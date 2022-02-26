Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek?
2022 Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek? Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili'nin ne zaman idrak edileceği merak edilen konuların başında geliyor. Dini günler yıl içerisinde en çok merak edilen konuların başında geliyor. Vatandaşlar mübarek günleri araştırıyor. Peki; 2022 Miraç Kandili ne zaman?
2022 Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek? 2022 Miraç Kandili'nin ne zaman olacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Diyanet 2022 dini günler takvimine göre 2022 Miraç Kandili'nin ne zaman kutlanacağı araştırılıyor. Mübarek Miraç Kandili'nde vatandaşlar dualarını edecek ve ibadetlerini yerine getirecek.
2022 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.
MİRAÇ NE DEMEK?
Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilir.
KANDİL GÜNLERİ 2022
27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ
17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Mekke'de müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve şiddet tahammül sınırlarını aşmıştı. Müslümanlar üç yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz bırakılmışlardı. Boykotun sona erdiği günlerde Resûlullah Efendimiz (s.a.s.), önce kendisini daima destekleyen amcası Ebû Tâlib'i, sonra da çok sevdiği hanımı Hz. Hatice'yi kaybetmişti. Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği bugünlerde Yüce Allah, habibi Muhammed Mustafa'yı huzuruna kabul ederek İsrâ ve Mirâç ile şereflendirdi.
Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır. Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.
Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir. Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek?
- MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
- Kiev düştü mü? Ukrayna Rusya savaşı son durum! Rusya ordusu Kiev'e girdi mi?
- İkinci cemre ne zaman düşecek? 2022'de ikinci cemre düştü mü?
- Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Ç.Rizespor maçı hangi kanalda?
- Oligark ne demek? Oligark kelime anlamı nedir? Rus oligark ne demek?
- Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona GS maçı hangi kanalda?
- Pi coin ne zaman borsaya girecek 2022? Pi Coin ne kadar, kaç TL’den işlem görecek?
- Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisi hangi gün yapılacak?
- PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 PTT 55 bin personel alımı tarihi belli mi? İşte şartlar...
- Mazot ve gübre destekleri ne zaman ödenecek? Çiftçilere mazot ve gübre desteği bugün yatacak mı?
- Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman sona erecek? Doğalgaz fatura desteği başvuruları bitti mi? Ödeme takvimi...