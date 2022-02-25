Kan donduran olayın detayları ortaya çıktı! Eşini ateşe veren cani koca yanışını izlemiş!

Bana sürekli olarak rahatsızlık veriyordu. Beni daha önce tehdit ettiği için, bana bir şey yapmasından endişelenerek kendi ikametime yönelmeyip alt kata yöneldim. Korktuğum için kaçmaya çalıştım. Arkam dönük bir şekilde aşağı inerken bir ıslaklık hissettim. Bir anda ne olduğunu anlamadan üzerim alev aldı. Bunun üzerine öleceğimi düşünerek 'anne' diye bağırdım. Bağırmam üzerine alt katta oturan komşum kapıyı açtı. Beni banyoya yönlendirdi. Komşularımın yardımıyla alevler söndürüldü. Daha sonra ambulansla hastaneye gittik. Erkan'ın elinde sigara yoktu. Üzerimdeki alevleri söndürmeye çalışmadı. Benim yanmamı izledi" dedi.