Arabasıyla yolda yatan köpeğin üzerinden geçti! O anlar kamerada

KÖPEĞİ KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Köpeği fark eden vatandaşlar aracı durdurmak istedi. Otomobilin durmasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar aracın etrafını sardı. Çevredeki diğer köpeklerin de havlayarak aracın başında toplandığı, araç altındaki köpeği çıkarabilmek için otomobilin altına girmeye çalıştığı kameraya yansıdı. Uzun uğraşlar sonucu köpek aracın altından çıkartılırken, çevrede bulunan bir hayvan sever tarafından özel kliniğe götürülen ve burada ilk tedavisi yapılan köpek, daha sonra Haçiko Derneği tarafından sahiplenildi.