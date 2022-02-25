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THY açıkladı! 26 Şubat tarihli Soçi seferleri iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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THY açıkladı! 26 Şubat tarihli Soçi seferleri iptal edildi

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sürerken Türk Hava Yolları'ndan bir açıklama geldi. Türk Hava Yolları (THY), yarın için planlanan Rusya'nın Soçi kenti çıkışlı ve varışlı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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