Kocaeli’de aileler birbirine girdi: 1 can kaybı, 6 yaralı

SABAHA KARŞI 2 EV KUNDAKLANDI

Sabaha karşı saat 05.00 sıralarında ise kimliği belirsiz şüpheliler tarafından mahalledeki 2 ev kundaklandı. Evlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında 2 evde de kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Evlerde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.