24 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Cevizlibağ’da tramvay içinde 1 yolcu tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada

Cevizlibağ’da tramvay içinde 1 yolcu tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
ABONE OL
Cevizlibağ’da tramvay içinde 1 yolcu tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada

İstanbul Cevizlibağ’da tramvay içinde çıkan kavgada bir yolcu, dört şahıs tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, sabah sularında Cevizlibağ durağında tramvayın içerisinde yaşandı.

TEKME VE YUMRUKLAR KONUŞTU

İddialara göre, Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayda bulunan yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

FECİ ŞEKİLDE DAYAK YEDİ

Tramvayda yolculuk yapan 4 kişi, kavga ettikleri 1 yolcuyu tekme ve yumruk darbeleriyle feci şekilde dövdü.

O ANLAR KAMERADA

Kavgayı tramvaydaki diğer yolcular güçlükle ayırırken kavga anı başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tramvay içinde tekme tokat kavga kamerada TRAMVAY İÇİNDE TEKME TOKAT KAVGA KAMERADA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA