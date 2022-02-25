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Mangalada final coşkusu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Mangalada final coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin il Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediği Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) kapsamında gerçekleştirilen ‘Büyükşehir Mangala İl Şampiyonası” finali coşkulu bir katılımla yapıldı. Ödül törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, finalist öğrencilerle mangala oynadı.

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