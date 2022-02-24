Ataşehir’de 3 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

ÇEVFRE İLÇELERDEN DESTEK GELDİ

Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan binaya itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.