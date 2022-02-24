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Mucize gibi olay! Dereye uçan araçtan yarasız kurtuldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.02.2022
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Mucize gibi olay! Dereye uçan araçtan yarasız kurtuldu

Manisa Alaşehir’de şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği araç köprü üzerinden dereye fırladı. Şans eseri araç şoförü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik ile Gümüşçay Mahalleleri arasında yer alan Aklıdere Köprüsü üzerinden geçen 46 yaşındaki Hasan M. hakimiyetindeki 45 ZA 027 plakalı araç şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu köprüden 2 metre aşağıya fırladı.

BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU

Sağanak yağış sonrası kayganlaşan yol nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenilirken, sürücü yan yatan otomobilden burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla kurtuldu. Dereye düşen otomobil iş makineleriyle kurtarıldı.

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