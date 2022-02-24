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Acıbadem’de Marmara Üniversitesi’nde yangın telaşı! Fakülte boşaltıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.02.2022
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Acıbadem’de Marmara Üniversitesi’nde yangın telaşı! Fakülte boşaltıldı

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yangın meydana geldi. Üniversite öğrencilerinin yangın sebebiyle telaşla fakülteyi boşalttıkları anlar kameraya saniye saniye kaydedildi.

Olay, İstanbul Üsküdar'da yer alan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde saat 15.30 sularında meydana geldi.

ELEKTRİK PANOLARINDA YANGIN ÇIKTI

5 katlı Güzel Sanatlar Fakültesinin bodrum katındaki elektrik panolarında yangın çıktı. Okulu saran yoğun dumanı gören üniversite öğrencileri panikle fakülteyi boşalttı. Yangını görenler polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle elektrik panosunda başlayan yangın kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.



"KANTİNDE OTURUYORDUK, NE OLDUĞUNU ANLAMADIK"

Üniversite öğrencilerinden Zeynep Su Nailoğlu, "Kantinde oturuyorduk. Yukardan bir görevli yangın olduğunu söyledi. Ne olduğunu anlamadık. Camlardan dumanları gördük. Bir panikle aşağı indik. Eşyalarımız da yukarıda kaldı" dedi.

Marmara Üniversitesi’nde yangın paniği MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE YANGIN PANİĞİ
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