Acıbadem’de Marmara Üniversitesi’nde yangın telaşı! Fakülte boşaltıldı





"KANTİNDE OTURUYORDUK, NE OLDUĞUNU ANLAMADIK"

Üniversite öğrencilerinden Zeynep Su Nailoğlu, "Kantinde oturuyorduk. Yukardan bir görevli yangın olduğunu söyledi. Ne olduğunu anlamadık. Camlardan dumanları gördük. Bir panikle aşağı indik. Eşyalarımız da yukarıda kaldı" dedi.