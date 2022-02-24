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Son dakika: Muğla'da korkutan deprem! AFAD 2022 son depremler

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.02.2022 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022
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Son dakika: Muğla’da korkutan deprem! AFAD 2022 son depremler

Son dakika haberi… Muğla’nın Ula ilçesinde saat 17:50’de AFAD verilerine göre 3,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Muğla'nın Ula ilçesinde saat 17:50'de AFAD verilerine göre 3,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Kısa süre etkili olan deprem, Muğla ve çevre ilçelerinde paniğe neden oldu.

İŞTE MUĞLA'DAKi DEPREMİN DETAYLARI

Büyüklük : 3.8 (Mw)

Yer : Ula (Muğla)

Tarih-Saat : 24.02.2022, 17:50:35 TSİ

Enlem : 37.0728 N

Boylam : 28.3720 E

Derinlik : 7.00 km

2022 SON DEPREMLER

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