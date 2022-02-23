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Düzce’de yavrusu çalınan köpek hayata küstü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Düzce’de yavrusu çalınan köpek hayata küstü

Düzce'de alışveriş yapmak için gittikleri büfeden işyeri sahibinin iki aylık 'Paşa' adlı fino köpeğini çalan zanlılar, güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. İş yeri sahibi, yavrusu çalındıktan sonra anne köpeğin dünyaya küstüğünü belirtti.

Olay, 20 Şubat Pazar Günü gece sularında Düzce merkeze bağlı Darıcı Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, gece sularında Bülent Arslan'ın işlettiği büfenin önüne minibüs ile 2 kişi geldi. Şahıslardan biri büfeye girerek alışveriş yaparken, öteki de dışarıda beklemeye başladı.

KÖPEĞİ ÇALMA ANLARI KAMERADA

Alışverişi biten şahıslardan biri anne ve yavru köpeği yanına çağırdı, diğer kişiye de köpekleri gösterdi. Bunun üzerine şahıslar, 'Paşa' isimli fino cinsi yavru köpeği yanlarına alarak minibüse bindi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bülent Arslan ve ailesi, Paşa isimli yavru köpeğin bulunmasını istiyor.



"ANNESİ DE KÜSTÜ ARTIK YEMEK YEMİYOR"

Olayı anlatan Bülent Arslan, "İki şahıs geldi. Biri alışveriş yaparken, diğer şahıs dışarıda kaldı. Dışarıda duran şahıs köpeği çaldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde de görünüyor. Ben köpeğimin bulunmasını istiyorum. Köpeğime kötü bir şey yapar mı? Satar mı? bilmiyorum. Görenler haber versin. Köpek 2 aylık yavruydu. Henüz 3 aylık olmadığı için kimliğini çıkaramamıştım. Polise başvurumu yaptım. Annesi de küstü. Artık yemek yemiyor, bize de küstü. Boyun büküyor, çağırıyoruz gelmiyor" diye konuştu.



"ÇOCUKLARIM KADAR SEVERDİM"

Bülent Arslan'ın annesi 75 yaşındaki Fatma Altun ise köpeklerini çocukları kadar sevdiğini belirterek, "Köpeklerimiz benim için önemliydi. Çocuklarım kadar severdim. Bu yaşlı halimde atölyelerden yuvalarının altına talaş getiriyordu. Her gün yemeğini veriyordum. İnşallah bulunur da geri getirilir" dedi.

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