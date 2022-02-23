Düzce’de yavrusu çalınan köpek hayata küstü





"ANNESİ DE KÜSTÜ ARTIK YEMEK YEMİYOR"

Olayı anlatan Bülent Arslan, "İki şahıs geldi. Biri alışveriş yaparken, diğer şahıs dışarıda kaldı. Dışarıda duran şahıs köpeği çaldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde de görünüyor. Ben köpeğimin bulunmasını istiyorum. Köpeğime kötü bir şey yapar mı? Satar mı? bilmiyorum. Görenler haber versin. Köpek 2 aylık yavruydu. Henüz 3 aylık olmadığı için kimliğini çıkaramamıştım. Polise başvurumu yaptım. Annesi de küstü. Artık yemek yemiyor, bize de küstü. Boyun büküyor, çağırıyoruz gelmiyor" diye konuştu.