İstanbul'da hava kirliliği! İşte en tehlikeli 8 ilçe...

Bu durumun ortadan kaldırılması için İncecik, "İstanbul 16 milyon nüfusa sahip, 5 bin 400 kilometrekarelik büyük bir metropol. Bu metropolde 4.5 milyon kadar motorlu araç var, bunların 3.2 milyonu otomobil. Bu otomobillerin yüzde 41'i dizel araçlar. Bugün dizeller partikül MP2.5 dediğimiz partiküllerin en önemlilerinden bir tanesi" diye konuştu.