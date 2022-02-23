Minik Asiye gibi köpek saldırısı sonucu yaralanan Berat’tan güzel haber

Tokat'ta sokak köpeğinin saldırmasıyla burnundan ve dudağından yaralanan 12 yaşındaki Berat Sunar’a başarılı bir operasyon yapıldı. Oğlu için yaşadığı endişeyi dile getiren baba, “Ameliyatı başarılı ile yapan doktorumuz kalem çiziği gibi bir izin olur veya olmaz gibi bizlere izah etti. Kendisinden rabbim razı olsun.” dedi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yaşayan Ayşe ile İbrahim Sunar çiftinin 3 çocuğundan Berat Sunar'a ekmek almaya giderken köpek saldırısına uğradı. 4 gün önce yaşanan olayda sokak köpeği saldırısı sonucu burnu ve dudağında derin yarıklar oluşan Berat, ameliyata alındı.

"YÜZÜMDEN BİR PARÇA KOPARABİLİRDİ"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaklaşık 1,5 saat süren başaralı bir estetik operasyon geçiren Berat'ın tedavisi devam ediyor. Yaşadığı olayın şokunu atlatmaya çalışan Berat, duygularını dile getirerek "Rabbime şükür iyiyim. Doktor biraz iz kalacak dedi. Buna şükür. Lazer tedavisi göreceğim. Köpek bana saldırdığında iterek uzaklaştırmıştım. Uzaklaştırmasam yüzümden bir parça koparabilirdi. Daha kötü olabilirdi" dedi.



"TEK TESELLİMİZ DOKU KAYBI OLMAMASI"

Gaziantep'te pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanan Minik Asiye gibi ölümden dönen Berat'ın ailesi başkalarının canının yanmaması için önlem alınmasını istedi. Baba İbrahim Sunar, yaşadığı endişeyi dile getirerek, "Ameliyatı başarılı ile yapan doktorumuz kalem çiziği gibi bir izin olur veya olmaz gibi bizlere izah etti. Kendisinden rabbim razı olsun. Bizim isteğimiz Gaziatep'te Asiye'nin durumunu herkes gördü. Bizim çocuğumuzda tek tesellimiz doku kaybı olmaması. O nedenle kendimizi şanslı görüyoruz. Sulusaray ilçemizde barınak yok. Belediyenin biran önce düğmeye basıp bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı'mızda belediyelere barınak yapılması için talimat verdi. İnşallah bundan sonra böyle bir şeyle karşılaşmayız. Yasal girişimde bulunup olayla ilgili şikayetçi olacağız" diye konuştu.



"YÜZÜNDE İZ KALIRSA HAYALLERİNDEN UZAK KALMIŞ OLACAK"

Oğlunun polis, asker olma hayali olduğunu belirten Sunar, "İnşallah çocuğumun yüzünde iz kalmaz. Kalırsa o hayallerinden uzak kalmış olacak. Şuan için ameliyatı tamamladı. İlerleyen zamanlarda iz kalmaması, kaybolması için farklı operasyonlar yaptırmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.