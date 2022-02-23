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Manisa’da zehir tacirlerine geçit yok! Durdurulan araçta 10 kilo bonzai ele geçirildi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.02.2022
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Manisa’da zehir tacirlerine geçit yok! Durdurulan araçta 10 kilo bonzai ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde polis ekipleri tarafından kovalamaca ardından durdurulan araçta yapılan aramada 10 kilo 400 gram bonzai maddesi bulundu. Olaya ilişkin gözaltına şahıs karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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