Manisa’da zehir tacirlerine geçit yok! Durdurulan araçta 10 kilo bonzai ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde bugün Yunusemre ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan bir araçta yapılan aramada, 14 parça halinde 10 kilo 400 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. YAKANACAKLARINI ANLAYINCA BAKIN NE YAPTILAR? ANKARA'DA OPERASYON: 48 KİŞİ TUTUKLANDI A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN