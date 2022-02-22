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Son dakika: Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 48 kişi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Son dakika: Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 48 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 357 şüpheliden 48'i tutuklandı. Operasyonda, 7 kilo 600 gram eroin, 1 kilogram esrar, 460 gram metamfetamin ve 72 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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