İkinci cemre düştü mü? 2022 2. cemre suya ne zaman düşecek? Cemreler hangi tarihte düşer?
İkinci cemre düştü mü? İlk cemrenin havaya düşmesinin ardından ikinci cemrenin suya hangi tarihte düşeceği merak edilmeye başlandı. Şubat ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Cemrelerin tarihleri ve cemre hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ikinci cemre düştü mü? 2022 2. cemre suya ne zaman düşecek? Cemreler hangi tarihte düşer? İşte cevaplar...
İkinci cemre düştü mü? Havaların ısınmasını ifade eden cemrelerin hangi tarihlerde düşeceği merak ediliyor. İlk cemre 19-20 Şubat'ta havaya düştü. İstanbul'da iki gündür havaların güzel olması ile birlikte sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar cemre tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, ikinci cemre düştü mü? 2022 2. cemre suya ne zaman düşecek? Cemreler hangi tarihte düşer? İşte haberin detayları...
CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?
İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü.
İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.
Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN?
Türk dünyasında "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi", "doğa bayramı" olarak kabul gören ve bilinen tarihi 18 asırdan fazla olan Nevruz Bayramı, asırlardır devam eden gelenekleriyle 21 Mart'ta coşkuyla kutlanacak.
NEVRUZDA RİTÜELLER
Başta Anadolu, Orta Asya ve çeşitli coğrafyalarda kutlanan Nevruz Bayramı'nın ritüelleri de kuşaktan kuşağa aktarılıyor.
Kimi inanışlarda yeni senenin başladığı o güne günahlarından arınmış girmek isteyenler ateşten atlıyor. Yıkanmak ve sudan atlamak da arınmak için yapılan adetler arasında bulunuyor. Ateş ve sudan atlamak tüm nevruz kutlamalarındaki ortak unsurlardan biri olarak dikkati çekiyor.
Bugüne özel kurulan ve 7 çeşit yemeğin bulunduğu "nevruz sofrası"na toplu halde oturuluyor. Yılın bolluk ve bereketle geçmesi için kurulan zengin sofrada, herkes her yemekten yiyerek, senenin o rahatlıkta geçmesini diliyor.
"Semeni" geleneği de uzun yıllardır yaşatılıyor. Bu gelenekte, tarımda bereketli bir yıl dileğiyle, nevruzdan önce kaplarda arpa, buğday çimlendiriliyor ve bunlar sofralara konuluyor.
Yeni yılı yeni kıyafetler giyerek karşılayan insanlar, öncesinde evlerini temizliyor, varsa yıkılan yerleri onarıyor, badanalarını yapıyor. İnsanlar böylece yeni yılda her şeyin yeni olmasına özen gösteriyor.
Nevruzda mezarlık ziyareti de sık görülen ritüellerden. Bu ritüel, ecdatla evladın buluşması olarak görülüyor. Kabir ziyaretlerinde atalara saygı gösteriliyor.
Nevruz Bayramı kutlamalarında yumurtaların tokuşturulması da yaygın görülüyor. Üremeyi ifade eden yumurtalar, bolluk için boyanıyor ve tokuşturuluyor. Ayrıca spor müsabakaları düzenleniyor, şarkılar söylenip dans ediliyor, şairler şiir okuyor.
Nevruzun tarihi Ergenekon'a dayandırıldığından o gün demir dövülerek Ergenekon'dan çıkış da kutlanıyor.
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