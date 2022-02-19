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Son dakika: Bakırköy'de çatışma: Sarallar'ın 3 üyesi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2022
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Son dakika: Bakırköy’de çatışma: Sarallar’ın 3 üyesi tutuklandı

Son dakika haberine göre İstanbul Bakırköy'de çıkan silahlı çatışmayla ilgili adliyeye sevk edilen “Sarallar" olarak bilinen suç örgütünün 9 üyesinden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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