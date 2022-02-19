Asansörde cinsel saldırı girişiminde yeni gelişme! 16 yaşındaki sapığın cezası belli oldu
İstanbul'da lüks bir sitenin asansöründe meydana gelen cinsel saldırı girişimi Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cinsel saldırıda bulunan 16 yaşındaki A.A. için ilk duruşmada karar açıklandı. Mahkeme heyeti A.A.’yı 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmada savunma yapan A.A. şeytana uyduğunu belirterek af diledi.
Kan dondurucu olay geçtiğimiz Aralık ayında Esenyurt'ta bulunan bir rezidansın asansöründe yaşandı. Yabancı uyruklu ve henüz 16 yaşındaki A.A., gece saatlerinde evine gitmekte olan 35 yaşındaki Özbekistanlı U.K.'yı takibe aldı. Kadının güvenlikli siteye girdiğini gören A.A., siteye giriş için başka bir yol aramaya başladı.
Çitlerin üzerinden atlayıp sitenin arka bahçesine girerek U.K.'yi takibe devam etti. U.K.'nin arkasından asansöre binen A.A., asansörün kamerasının açısını bozduktan sonra genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Yere düşürdüğü kadına tecavüz etmeye kalkışan A.A., U.K.'nin direnmesi ve çığlıkları üzerine genç kadına tekmeler atarak asansörden inip kaçtı. Olay ile ilgili souşturma başlatan savcılık A.A.'nın "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise ilk duruşmada kararını açıkladı. Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya A.A. tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada müşteki U.K. ve taraf avukatları da hazır bulundu.
"ŞEYTANA UYDUM, ALKOL ALMIŞTIK"
Savunmasını yapması için söz verilen A.A. cinsel saldırıda bulunduğu kadından özür diledi ve şeytana uyduğunu belirterek "O gün arkadaşımla birlikteydim . Alkol almıştık. Arkadaşım bana bu kızı takip et dedi. Ben de ona inandım. Ailem zor durumdadır. Onları geçindiriyorum. Heyetinizden affımı istiyorum. Ben müştekinin elbiselerini çıkarmadım. Kendisine saldırma gibi bir niyetim yoktu. Ben sonradan korkudan asansörden çıktım" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İkinci el araba almak isteyenleri ilgilendiriyor! Tercih yaparken işinize yarayabilir! İşte en çok satan 2. el otomobiller
- 22 kadroya personel alınacak! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı memur alımı ne zaman? Kadro dağılımı ve başvuru şartları...
- SGK'ya borcu olanlar dikkat! Bu şartları taşıyanların borçları siliniyor! KDK başvuru nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
- %0 faiz kredi müjdesi: SGK'dan ev alacakları sevindiren haber! 2022 sıfır faizli konut kredisi şartları...
- İSKİ 19 Şubat su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Kadıköy, Pendik, Zeytinburnu...
- İlk cemre düştü mü? 2022 cemreler ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? Yaz mevsimi başlangıç tarihi!
- Cemre düşmesi nedir, ne zaman düşer? Cemre düşme tarihleri belli mi?
- AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İÜ AKSİS AUZEF sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı...
- YKS başvuruları ne zaman bitiyor 2022? YKS, AYT, YDT, TYT başvuruları bitti mi?
- Hacı Bayram Veli hangi dönemde yaşamıştır? Hacı Bayram Veli hangi padişah döneminde yaşamıştır?
- Doğalgaz yardım başvurusu: Doğalgaz fatura desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- 3 ay içerisinde başvuran alıyor! 24 ay geri ödemesiz kredi desteği! 100 bin konut için kira başvuru şartları...