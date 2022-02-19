Asansörde cinsel saldırı girişiminde yeni gelişme! 16 yaşındaki sapığın cezası belli oldu

"ŞEYTANA UYDUM, ALKOL ALMIŞTIK"

Savunmasını yapması için söz verilen A.A. cinsel saldırıda bulunduğu kadından özür diledi ve şeytana uyduğunu belirterek "O gün arkadaşımla birlikteydim . Alkol almıştık. Arkadaşım bana bu kızı takip et dedi. Ben de ona inandım. Ailem zor durumdadır. Onları geçindiriyorum. Heyetinizden affımı istiyorum. Ben müştekinin elbiselerini çıkarmadım. Kendisine saldırma gibi bir niyetim yoktu. Ben sonradan korkudan asansörden çıktım" dedi.