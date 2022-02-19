"Tayyip Erdoğan'a buradan mı rey veriliyor? Yanlış olmasın" sözleriyle tanınmıştı! Yaşar Ayvaz hayatını kaybetti
Oy kullanmak için gittiği okulda sandık görevlisine, "Tayyip Erdoğan buradan mı rey oluyor?" sorusuyla sosyal medyanın gündemine oturan Trabzonlu Yaşar Ayvaz, hayatını kaybetti. Ayvaz'ın vefat haberini AK Parti Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu duyurdu.
Herkes onu oy kullanmak için gittiği okulda sandık görevlilerine sorduğu soruyla tanıdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini gizlemeyen ve daha oy kullanmadan açık açık bunu belli eden Yaşar Amca, sevenlerini üzdü.
HAYATINI KAYBETTİ
Trabzon'da yaşayan Yaşar Ayvaz vefat etti. Ayvaz'ın vefat haberini AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu verdi.
Ayvazoğlu, Twitter hesadından "Herkes onu sosyal medyadaki bu sözleriyle tanıdı... Bir süredir tedavi görmekte olan Yaşar Ayvaz amca emeneti Hakk'a teslim etti.
Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin." paylaşımını yaptı.
HERKESİN ONU TANIĞI SÖZLERİ
Yaşar Ayvaz, oy kullanmak için gittiği okulda sandık görevlileriyle arasında geçen şu konuşmanın ardından sosyal medyada herkes tarafından tanınır oldu.
-Oğlum Tayyip Erdoğan buradan mı rey veriliyor?
+Gel hacı amca gel.
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