Türkiye günlerce asansördeki cinsel saldırıyı konuşmuştu! İğrenç detay ortaya çıktı

Ancak A.A. olaydan bir süre önce sitenin bahçe duvarından tırmanarak içeriye izinsiz girdi. Site içinde gördüğü kadını takip etmeye başlayan A.A. savcılığın tespitine göre olayı önceden planladı.

Öyle ki kadının asansöre binmesiyle kapı kapanmadan kendisi de asansöre bindi. Asansördeki kamerayı da görüntü almasını engellemek için yukarı doğru çevirdi ve U.K.'nın ağzını kapatarak cinsel saldırıda bulundu.