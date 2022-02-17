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Türkiye günlerce asansördeki cinsel saldırıyı konuşmuştu! İğrenç detay ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2022 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022
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Türkiye günlerce asansördeki cinsel saldırıyı konuşmuştu! İğrenç detay ortaya çıktı

12 Aralık 2021'de İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir sitenin asansöründe Filistinli sapık, Özbekistanlı genç kadına saldırdı. Tecavüz etmeye çalışan A.A., U.K.'nın tekmelerle kendini savunması sonrası olay yerinden kaçtı. Yakalanan vahşi sapık için 6 sene hapis cezası istendi. Saldırgan hakkında iğrenç detay ise mahkemede ortaya çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekeye göre korkunç olay 12 Aralık 2021 günü 04.30 sıralarında Esenyurt'ta bir sitenin asansöründe gerçekleşti. Genç kadın ikametine varmak üzere siteye giriş yaptı.

Ancak A.A. olaydan bir süre önce sitenin bahçe duvarından tırmanarak içeriye izinsiz girdi. Site içinde gördüğü kadını takip etmeye başlayan A.A. savcılığın tespitine göre olayı önceden planladı.

Öyle ki kadının asansöre binmesiyle kapı kapanmadan kendisi de asansöre bindi. Asansördeki kamerayı da görüntü almasını engellemek için yukarı doğru çevirdi ve U.K.'nın ağzını kapatarak cinsel saldırıda bulundu.

YAKALANMASI İÇİN 5 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI

Talihsiz kadının tekmeler atarak uzun süre direndiği kaydedilen fezlekede, asansör kapısının açılmasıyla saldırganın kaçtığı belirtildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'nce cinsel saldırı şüphelisinin yakalanması için site güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

Dahası site güzergah ve çevresinde 5 kilometrelik alanda da saha çalışması gerçekleştirildi.

Saldırganın sitenin dış duvarından atlayarak siteye girdiği, girişte de herhangi bir kayıt yaptırmadığı belirlendi.

Geriye dönük kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, saldırganın 3 yıl önce siteden taşınan Filistin uyruklu 15 yaşındaki A.A. olduğunu ortaya çıkardı. Olayın hemen ardından yakalanan saldırganı mağdur kadın da teşhis etti. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

Olayın hemen ardından yakalanan saldırganı mağdur kadın da teşhis etti. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

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