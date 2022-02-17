Türkiye günlerce asansördeki cinsel saldırıyı konuşmuştu! İğrenç detay ortaya çıktı
12 Aralık 2021'de İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir sitenin asansöründe Filistinli sapık, Özbekistanlı genç kadına saldırdı. Tecavüz etmeye çalışan A.A., U.K.'nın tekmelerle kendini savunması sonrası olay yerinden kaçtı. Yakalanan vahşi sapık için 6 sene hapis cezası istendi. Saldırgan hakkında iğrenç detay ise mahkemede ortaya çıktı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekeye göre korkunç olay 12 Aralık 2021 günü 04.30 sıralarında Esenyurt'ta bir sitenin asansöründe gerçekleşti. Genç kadın ikametine varmak üzere siteye giriş yaptı.
Ancak A.A. olaydan bir süre önce sitenin bahçe duvarından tırmanarak içeriye izinsiz girdi. Site içinde gördüğü kadını takip etmeye başlayan A.A. savcılığın tespitine göre olayı önceden planladı.
Öyle ki kadının asansöre binmesiyle kapı kapanmadan kendisi de asansöre bindi. Asansördeki kamerayı da görüntü almasını engellemek için yukarı doğru çevirdi ve U.K.'nın ağzını kapatarak cinsel saldırıda bulundu.
YAKALANMASI İÇİN 5 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI
Talihsiz kadının tekmeler atarak uzun süre direndiği kaydedilen fezlekede, asansör kapısının açılmasıyla saldırganın kaçtığı belirtildi.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'nce cinsel saldırı şüphelisinin yakalanması için site güvenlik kamera görüntüleri incelendi.
Dahası site güzergah ve çevresinde 5 kilometrelik alanda da saha çalışması gerçekleştirildi.
Saldırganın sitenin dış duvarından atlayarak siteye girdiği, girişte de herhangi bir kayıt yaptırmadığı belirlendi.
Geriye dönük kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, saldırganın 3 yıl önce siteden taşınan Filistin uyruklu 15 yaşındaki A.A. olduğunu ortaya çıkardı. Olayın hemen ardından yakalanan saldırganı mağdur kadın da teşhis etti. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
Olayın hemen ardından yakalanan saldırganı mağdur kadın da teşhis etti. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kredi faiz oranları son durum: 2022 Şubat ayı ihtiyaç-taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
- Fenerbahçe Slavia Prag maçı şifresiz veren kanallar! FB Slavia Prag maçı şifresiz mi, nasıl izlenir?
- Osman Bey Gündüz Bey'i öldürüyor mu? Tarihte Gündüz Bey nasıl öldü? Emre Basalak Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı?
- Hakan Cırıt kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Cırıt neden görevden alındı?
- Bu akşam GS maçı var mı? Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman oynanacak?
- Ev kadınlarına emekli olma imkanı! SGK'ya başvurarak sigortalı olabilirsiniz! Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için...
- Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı nedir?
- DAP halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? DAP Gayrimenkul hisse ne zaman işlem görecek?
- İŞKUR acil 70 bin işçi alımı ilanı yayımladı! Başvuru yapmak oldukça kolay! Alım yapılacak kurumlar hangileri?
- Dünya Kediler Günü mesajları 17 Şubat! Kediler Günü ne zaman, hangi gün? Bugün Kediler Günü mü?
- TOKİ Kırşehir Kındam kura sonuçları isim listesi! 17 Şubat TOKİ Kırşehir Kındam kura çekiliş sonuçları!
- Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili bu yıl hangi tarihte olacak?