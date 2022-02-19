Ayrılmak istediğini söyleyince ensesinden vurmuştu! Cani sevgilinin cezası belli oldu

SUÇSUZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Serdal Gürsel ise sunulan mütalaayı kabul etmediğini, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ederim" diye konuştu. Sanık Gürsel'in avukatı Oğuzhan Kaçıcı ise "Aralarındaki arbedede tabanca kazayla ateş almıştır. Müvekkilim kesinlikle katılanı öldürme ya da yaralama kastı bulunmamaktadır" dedi.

Yargılama sonunda sanık Serdal Gürsel, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 17 yıl 2 ay, Hasan ve Mücahit Pekçetin ise 5'er yıl 4'er ay hapse mahkum edildi.

'ŞANS ESERİ HAYATTA'

Karar sonrası açıklama yapan Zeliha Atlar'ın avukatı Ahmet Onaran, adaletin tecelli ettiğini söyleyerek, "Altı çizilmesi gereken en önemli hususlardan biri şudur; artık kadına şiddet dosyalarında mahkemeler hiçbir şekilde iyi hal indirimi olarak adlandırılan Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesini uygulamamış olması önemli. Zeliha şu an şans eseri aramızda ve hayatta. İnşallah bu tür haberleri yapmak zorunda kalmayız" dedi.