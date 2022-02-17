İlk cemre havaya düştü mü? 2022 cemreler ne zaman düşecek? Havaya, suya, toprağa cemre hangi ay düşer?

İlk cemre havaya düştü mü? İstanbul'da ocak ayında etkili olan kar yağışı kenti terk etti. Bazı günler soğuk havaların da etkisini azaltması ile birlikte havaların hangi tarihte ısınmaya başlayacağı araştırılmaya başlandı. Havaların ısındığını ifade eden cemre düşmesinin tarihini merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ilk cemre havaya düştü mü? 2022 cemreler ne zaman düşecek? Havaya, suya, toprağa cemre hangi ay düşer? İşte cevaplar...

2022'DE CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemre düşmesinin üç aşamada gerçekleştiği, ilkinin havaya, ikincisinin suya, üçüncüsünün ise toprağa düştüğüne inanılıyor. Cemre düşmesi ile birlikte havaların ısındığı biliniyor.

İşte 2022 cemre tarihleri: