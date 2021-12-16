16 Aralık 2021, Perşembe
Son dakika: Asansörde kıza tecavüz etmeye çalışmıştı! İşte asansör sapığının ilk ifadesi
Son dakika haberlerine göre İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir binanın asansöründe genç kıza tecavüz etmeye kalkışan sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı. Emniyet güçlerinde tutuklanarak cezaevine gönderilen yabancı uyruklu A.A'nın savcılığa verdiği ifadesinde yaptığı sapkınlığı tek tek anlatırken, şeytana uyduğunu ve pişman olduğunu dile getirdi.
Giriş Tarihi: 16.12.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 10:13
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