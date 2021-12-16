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Haberler Galeri Son dakika: Asansörde kıza tecavüz etmeye çalışmıştı! İşte asansör sapığının ilk ifadesi

Son dakika: Asansörde kıza tecavüz etmeye çalışmıştı! İşte asansör sapığının ilk ifadesi

Son dakika haberlerine göre İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir binanın asansöründe genç kıza tecavüz etmeye kalkışan sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı. Emniyet güçlerinde tutuklanarak cezaevine gönderilen yabancı uyruklu A.A'nın savcılığa verdiği ifadesinde yaptığı sapkınlığı tek tek anlatırken, şeytana uyduğunu ve pişman olduğunu dile getirdi.

Sabah
Giriş Tarihi: 16.12.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 10:13
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Son dakika: Asansörde kıza tecavüz etmeye çalışmıştı! İşte asansör sapığının ilk ifadesi

Türkiye'nin gündemine oturan asansör sapığı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

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Son dakika: Asansörde kıza tecavüz etmeye çalışmıştı! İşte asansör sapığının ilk ifadesi

YAKALANDI

Esenyurt'ta takip ettiği genç bir kıza asansörde tecavüz etmeye çalışan A.A. yapılan operasyonla yakalanmış, ortaya çıkan görüntüler Türkiye'yi dehşete düşürmüştü.

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Son dakika: Asansörde kıza tecavüz etmeye çalışmıştı! İşte asansör sapığının ilk ifadesi

"ŞEYTANA UYDUM"

Esenyurt'taki iğrenç olayı gerçekleştiren A.A.'nın polise verdiği ifadede ortaya çıktı. Yaptığı iğrençliği tek tek anlatan A.A. "Şeytana uydum" dedi.

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Son dakika: Asansörde kıza tecavüz etmeye çalışmıştı! İşte asansör sapığının ilk ifadesi

OLAY NASIL OLDU?
İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan U.K., geçtiğimiz gece sabaha karşı saat 04.30 sıralarında yaşadığı daireye çıkmak için asansöre bindi. Tam asansörün kapısı kapanacağı sırada asansöre bir erkek girdi. U.K'nın arkasında bir süre bekledi ve asansörde bulunan kamerayı ters yöne çevirmeye çalıştı. Daha sonra da saldırıya geçti.

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Son dakika: Asansörde kıza tecavüz etmeye çalışmıştı! İşte asansör sapığının ilk ifadesi

DİRENDİKÇE ZORLADI

U.K. saldırgana direndikçe saldırgan daha da saldırganlaştı.