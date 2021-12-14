Asansör sapığı kimdir, nereli, yakalandı mı? Esenyurt asansörde taciz videosu izleyenleri şok etti!

ASANSÖR SAPIĞI KİMDİR?

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan kameraları izledi. Saldırganın kaçtığı yönü belirleyen polis ekipleri, yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan sıkı takip sonucunda şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Saldırganın 2020 yılında da bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu ve olayın ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şüpheli A.A.'nın polisteki işlemleri sürüyor.