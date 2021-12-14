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Asansör sapığı kimdir, nereli, yakalandı mı? Esenyurt asansörde taciz videosu izleyenleri şok etti!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2021
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Asansör sapığı kimdir, nereli, yakalandı mı? Esenyurt asansörde taciz videosu izleyenleri şok etti!

Asansör sapığı kimdir, nereli? Asansör sapığı yakalandı mı? Esenyurt asansörde taciz videosu izleyenleri şok etti! Esenyurt’ta bir asansörde meydana gelen korkunç olayda, bir kadına tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu bir kişinin yakalanıp yakalanmadığı merak ediliyor. Henüz 16 yaşında olduğu belirlenen saldırganın daha önce de bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu ve olayın ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

Asansör sapığı kimdir, nereli, yakalandı mı? Esenyurt asansörde taciz videosu izleyenlerin kanını dondurdu. Esenyurt'ta bir asansörde yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına dakika dakika yansıdı. 16 yaşındaki yabancı uyruklu A.A., bir rezidansın asansöründe bir kadına tecavüz girişiminde bulunduktan sonra kaçtı. Peki; asansör sapığı kimdir? Asansör sapığı yakalandı mı?

ESENYURT ASANSÖRDE TACİZ VİDEOSU GÜNDEME OTURDU!

11 Aralık tarihinde saat 04.30'da Esenyurt'un Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe yaşanan olayda, yabancı uyruklu A.A. bir kadını takip etmeye başladı.

Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A., arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi. Kadınla beraber asansöre binen şüpheli, daha sonra içerdeki güvenlik kamerasını çevirdi.

Kadının arkasının dönük olmasından faydalanan saldırgan, kadını taciz etmeye başladı. Saldırgan kadını yere düşürüp, tecavüz girişiminde bulundu. Kadının direnci ile karşılaşan şüpheli, tekme atıp asansörden inerek kaçtı.

Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan mağdur kadın, güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkaran güvenlik görevlileri, daha sonra polis ekiplerine haber verdi.

ASANSÖR SAPIĞI KİMDİR?

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan kameraları izledi. Saldırganın kaçtığı yönü belirleyen polis ekipleri, yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan sıkı takip sonucunda şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Saldırganın 2020 yılında da bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu ve olayın ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şüpheli A.A.'nın polisteki işlemleri sürüyor.

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