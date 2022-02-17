Sıla Şentürk'ün katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek adliyede

Son dakika haberi... Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, internetten tanıştığı eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek vahşice katledildi. Türkiye'nin ağladığı Sıla cinayetiyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Şentürk'ü daha önce de kaçıran ve 10 ayrı suçtan sabıkası bulunan Gökçek, kaçarken havalimanında yakalandı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can G, adliyeye sevk edildi. İşte detaylar...

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