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Sıla Şentürk'ü öldüren Gökçek tutuklandı! Katil zanlısı ne ile yargılanacak?

A Haber
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Giriş: 17.02.2022 16:10
Giresun'da eski nişanlı kurbanı 16 yaşındaki Sıla Şentürk toprağa verildi, katil zanlısı da tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili açıklama geldi. Son durumu A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Giresun Baro Başkanı Soner Karademir detayları anlattı. Karademir, "Zeka geriliği ceza ehliyetini ortadan kaldıracak nitelikte olmadığı yönünde görülüyor. Giresun Barosu olarak elimizden geldiğince bunun üzerine gideceğiz. Takip edeceğiz.Dosyaya müdahil olduk." ifadelerini kullandı.
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