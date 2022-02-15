Mehmed Ferid Paşa’nın torunları miras için karşı karşıya geldi! Düğümü Mitokondri bağı çözecek

''KAYITLAR DÜZELTİLSİN SENİYE SADRAZAMIN KIZIDIR''

İddiaya göre Osman V., ''Seniye Sadrazam kızı değil, nüfusta yoksunuz'' diyerek mirastan ayrılmaları için dava açtı. Mirastan çıkarılmak istenen kız kardeşler İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak nüfus kayıtlarının düzenlenmesi davası açtı. Miras davalarıyla tanınan Avukat Sedat Demir tarafından sunulan dilekçede, Hatice Seniye'nin Avonyalı Mehmed Ferid Paşa ve Ra'fet Hanım'ın öz kızları olduğunu ve her ne kadar Paşa'nın nüfusunda çocuğu olarak gözükmese de Seniye'nin nüfus bilgilerine bakıldığında anne Ra'fet baba Mehmed Ferid Paşa bilgisi yer aldığını anlatıldı. Sedes ailesi mahkemeye delil olarak önceden Seniye'nin kızı olduğuna dair kesinleşmiş mahkeme kararları ve tarih kitaplarında yer alan bilgileri, aile fotoğrafları eklendi.