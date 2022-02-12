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Son dakika: Güngören'de yangın faciası: Ölü sayısı 5'e yükseldi! İBB'nin ihmali ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2022 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022
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Son dakika: Güngören’de yangın faciası: Ölü sayısı 5’e yükseldi! İBB’nin ihmali ortaya çıktı

Son dakika haberine göre İstanbul Güngören'de, 4 kişinin hayatını kaybettiği tekstil malzemeleri üretilen imalathanedeki yangın çıkan binada, bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Yabancı uyruklu 5 işçinin ölümünde CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin büyük ihmalinin olduğu ortaya çıktı. İBB'ye bağlı İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin yangın söndürdükten sonra bina içerisindeki bir tuvalete girerek yangından korunmak için kendilerini kilitleyen 5 işçiyi fark etmedikleri öğrenildi.

Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta boya ve kimyasal malzemeler kullanılarak dar dokuma malzemelerinin üretildiği iş yerindeki yangınla ilgili polis ekipleri çalışma yaptı.

Büyük hasarın oluştuğu 5 katlı binanın etrafı demir bariyerlerle çevrilirken, olay yeri inceleme ekipleri de içerideki incelemelerini sürdürdü.

Belediye ekipleri de yangın sırasında binanın önüne dökülen malzemeleri kaldırarak temizlik çalışması gerçekleştirdi.

BİR CESEDE DAHA ULAŞILDI
Ekiplerin çalışması sonucu binada bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Yangından korunmak için kendilerini kilitledikleri tuvalette dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren 4 yabancı uyruklu işçinin cenazeleri de Adli Tıp Kurumu morgunda bulunuyor.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Güngören'deki tekstil imalathanesine dün meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte söndürülmüş, yüksekten atlayarak yaralanan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: 4 KİŞİ GÖZALTINDA
Ayakta tedavi edilen bir işçinin beyanı üzerine binada araştırma yapan ekipler, yangından korunmak için kendilerini tuvalete kilitleyen 4 yabancı uyruklu işçinin dumandan zehirlenerek öldüğünü tespit etmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 iş yeri yetkilisi gözaltına alınmıştı.

Korkutan yangın! 4 işçi öldü KORKUTAN YANGIN! 4 İŞÇİ ÖLDÜ

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