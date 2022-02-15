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Yardıma giden 112 ekibine taksi çarptı: 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Yardıma giden 112 ekibine taksi çarptı: 3 yaralı

Şişli'de otomobilin çarptığı motosikletliye ilk yardımda bulunmaya giden sağlık ekibine taksi çarptı. Arka arkaya gelen kazalarda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza 06.30 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odessa Bulvarı üzerinde oldu. İddiaya göre plakası ve kimliği belirlenemeyen bir sürücü Piyalepaşa'dan Okmeydanı istikametine seyir halinde olan Okan Aydın yönetimindeki 34 PA 0868 plakalı motosiklete çarptı ve olay yerinde durmadan kaçtı.

Kaza nedeniyle yola savrulan ve yaralanan motosiklet sürücüsünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye müdahale ederken aynı yönde ilerleyen Mesut Basın yönetimindeki 34 TEH 25 plakalı taksi kaza yerinde yaralılara müdahale eden sağlık ekibine çarptı. Kaza sonrası kadın sağlık personeli ve olay yerindeki bir kişi daha yaralandı. İkinci kaza sonrası 112 görevlileri başka ambulans ekiplerine haber verdi.

Yaralanan arkadaşlarını ambulansa alan sağlıkçılar ilk kazada yaralanan Aydını bırakarak arkadaşlarını hastaneye kaldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü noktada bekleyen İbrahim Horo isimli bir vatandaşta yaralandı. Olay yerine gelen başka ambulanslar diğer yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaçan sürücü aranıyor.

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