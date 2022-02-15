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Bursa'da dehşet saçan polisin ilk ifadesi ortaya çıktı! Bu olay küfürler nedeniyle meydana geldi

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Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
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Bursa’da dehşet saçan polisin ilk ifadesi ortaya çıktı! Bu olay küfürler nedeniyle meydana geldi

Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, tartıştığı eski eşi Yasemin Ağır ile yanındaki Yahya A.'yı araçtan indirip kurşun yağdırdı. Tutuklanan Ağır savcılıktaki ifadesinde, "Yanında oturan kişinin agresif tavırları ve küfürleri sebebiyle bu olay meydana geldi. Son derece üzgün ve pişmanım" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, cumartesi günü akşam saatlerinde, otopark girişinde, 2 yıl ayrı yaşadıktan sonra 2 ay önce boşandığı okul müdürü Yasemin Ağır'ın kullandığı otomobili, önünü keserek durdurdu. Bilal Ağır, tartıştığı Yasemin Ağır ile yanındaki Yahya A.'yı araçtan indirip dövdü, ardından da tabancasını çıkarıp, kurşun yağdırdı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Yasemin Ağır ve Yahya A. ağır, yoldan geçerken kurşun isabet eden Şeyma Ü. ise hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 çocuk annesi Yasemin Ağır yaşamını yitirdi. Yasemin Ağır, gözyaşları arasında toprağa verildi.

"KIZIMA HEDİYE ALMAYA GİDİYORDUM"

Olay sonrası meslektaşları tarafından yakalanıp gözaltına alınan Bilal Ağır, "kasten adam öldürmek" ve "adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

Ağır'ın savcılıktaki ifadesinde, "Yasemin ile daha önceden boşanmıştık. Tekrar evlendik. Kızımız dünyaya geldi. Son zamanlarda ailesinin tavırları nedeniyle aramız açıldı. Ben ayrı bir ev tutup buraya yerleştim. Eşimin ve kızımın ihtiyaçlarını karşılıyordum. Daha sonra Yasemin'in isteği üzerine tekrar boşandık. Kızımın bazı sorunları vardı. Kendisine hediye alıp moralini düzeltmek için alışveriş merkezine gidiyordum. Yolda, Yasemin'in kullandığı otomobili gördüm. Durdurup, kendisiyle kızımızla ilgili konuşacaktım. Yanında oturan kişinin agresif tavırları ve küfürleri sebebiyle bu olay meydana geldi. Son derece üzgün ve pişmanım" dediği belirtildi.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde Rezidans ve AVM'lerin bulunduğu kalabalık bir bölgede yaşanan korkunç infaz Bursa'yı sarstı.



Boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Ağır'ın kullandığı ve onun dostu olduğunu iddia ettiği Yahya A'nın da içinde bulunduğu otomobilin önünü kesen, Asayiş Şubede görevli polis memuru Bilal Ağır, yüzlerce kişinin gözleri önünde belinden çıkardığı tabancayla eşini ve diğer şahsı başından vurarak öldürdü.



Cadde ortasında adeta dehşet saçan polis, olay yerine gelen sivil ekipler ve diğer polisler tarafından hemen yakalanarak gözaltına alındı. Bir kıskançlık cinayeti olarak değerlendirilen olayda yeni detaylar ortaya çıktı.

SAKARYA ORTAOKULUNUN MÜDÜRESİYMİŞ
Gözü dönen polis eşi tarafından cadde üzerinde infaz edilen Yasemin Ağır'ın, Osmangazi ilçesindeki Sakarya Ortaokulunun Müdürü olduğu ortaya çıktı.



Eğitimci Yasemin Ağır, okulun tadilat işleriyle ilgilenirken, tadilatın başındaki usta olan Yahya A'yı da yanına alarak malzeme temini için bölgedeki iş yerine gittikleri ileri sürüldü. Bu sırada aracın önüne geçen boşanma aşamasındaki eşi Bilal Ağır tarafından araçtan indirilen okul müdürü ve araçtaki Yahya A, katledildi.

BELEDİYENİN TADİLAT YAPTIRDIĞI FİRMANIN SORUMLUSUYMUŞ
Diğer yandan okulun tadilatını yaptıran Bursa Büyükşehir Belediyesinin, tadilat işini verdiği firma, Yahya A'yı, okulda devam eden tadilat işlerini takip etmesi ve işi sorunsuz bir bitirmesi için görevlendirmiş...



Okul Müdürü Yasemin Ağır ve usta Yahya A'nın, cinayete kurban gittikleri cadde üzerindeki şantiyeden malzeme alarak okula geri dönecekleri ileri sürüldü.

Ellerini siper etti parmaklarını kopardı ELLERİNİ SİPER ETTİ PARMAKLARINI KOPARDI
İkizleri kilitleyip önce eşini sonra kendini... İKİZLERİ KİLİTLEYİP ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ...
Önce kocasına sonra kendine sıktı ÖNCE KOCASINA SONRA KENDİNE SIKTI

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