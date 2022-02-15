Türkiye'nin gündemine oturan olayda yeni gelişme! Aksaray'da öğrencisini döven öğretmenin cezası belli oldu
Son dakika haberi... Aksaray'da, öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y., hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Olay, 14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı.
BAŞKA ÖĞRETMEN KURTARDI
Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı.
ÖĞRENCİYE DAYAK KAMERADA
Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
Yaşanan olayın ardından T.K., durumu babası Duran K.'ya anlattı. Duran K. da oğlunu önce hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdi, ardından da Cumhuriyet savcılığına giderek öğretmen Ali Rıza Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.
BABA: ÖLDÜRESİYE DÖVMESİ AİLE OLARAK BİZLERİ DERİNDEN YARALADI
Oğlunun aldığı darbeler sonucu 10 gün iş göremezlik raporu aldığını belirten Duran K., ''Başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y.'ye gidip, 'T.K. size küfretti' demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Hastaneden 10 gün darp raporu aldık ve savcılığa öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu nasıl bir öğretmen. Bu yaştaki bir çocuğu öldüresiye dövmesi aile olarak bizleri derinden yaraladı" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı?
- Süreç hızlandı! 3600 ek gösterge tablosu şekillendi! 2022 öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire maaşı ne kadar artacak?
- Ara tatil ne zaman? 2022 Nisan ayı ara tatil ne zaman yapılacak?
- Gerginlik tırmandı! Rusya Ukrayna krizi son durum nedir? Ukrayna ve Rusya arasında savaş çıktı mı?
- Recep ayı 13. 14. 15. gün ne zaman? Recep ayı 13. 14. 15. gün neler yapılır?
- Panelsan borsada ne zaman işlem görecek? 2022 Borsa İstanbul Panelsan halka arz sonuçları açıklaması
- DAP Gayrimenkul halka arz eşit mi oransal mı? DAP Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı ne kadar?
- OGS kaldırıldı mı? OGS HGS değişimi nasıl yapılacak? OGS'si olanlar ne yapacak? OGS içindeki paralar nasıl alınacak?
- Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? Diyanet dini günler takvimi
- Evde bakım parası 15 Şubat'ta yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi!
- AÖL ders seçimi ne zaman bitiyor? AÖL 2022 ders seçimi bitti mi? Açık Lise 2021-2022 takvimi...
- Aradığınız seviyeye şu anda ulaşılamıyor! CHP'li Onursal Adıgüzel'den 14 Şubat rezilliği